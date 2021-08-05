Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 76 sikke ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de üzerinden Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 76 gümüş ve bronz sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda jandarma ekipleri, Tacettin Veli Mahallesi'ndeki otoparkta, durumundan şüphelenilen G.B'nin üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 76 gümüş ve bronz sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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