YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de ruhsatsız tabanca imal ettiği iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Kayseri'de ruhsatsız tabanca imal ettiği iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

23.05.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de ruhsatsız tabanca imal ettiği iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ruhsatsız tabanca imal ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir ikamette ruhsatsız tabanca imal eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 29 kurusıkı tabanca üst kapak takımı, 36 namluları açılmış kurusıkı tabanca gövdesi, 89 fişeği, 4 açılmış namlu, 25 tabanca şarjörü, 13 kabza, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 alüminyum folyo ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli B.D. ile evdeki 4 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyorYabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyor
Altay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdiAltay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdi
Konya Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili açıklama:Konya Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:13
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:57
Yatsı
21:33
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sormayı en sevdiği soru!

Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sormayı en sevdiği soru!

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.