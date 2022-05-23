Kayseri'de ruhsatsız tabanca imal ettiği iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ruhsatsız tabanca imal ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir ikamette ruhsatsız tabanca imal eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 29 kurusıkı tabanca üst kapak takımı, 36 namluları açılmış kurusıkı tabanca gövdesi, 89 fişeği, 4 açılmış namlu, 25 tabanca şarjörü, 13 kabza, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 alüminyum folyo ele geçirildi.
Operasyonda, şüpheli B.D. ile evdeki 4 kişi gözaltına alındı.
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