YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de ruhsatsız tabanca operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de ruhsatsız tabanca operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.06.2020 17:38 | Son Güncelleme

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ruhsatsız tabanca operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesinde bulunan N.E.

Kayseri’de ruhsatsız tabanca operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ruhsatsız tabanca operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesinde bulunan N.E. ve H.E.’nin ikametlerinde ruhsatsız tabanca bulundurdukları ve silahları piyasaya sürmeye çalıştıkları bilgisinin elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 3 adet ruhsatız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak N.E. ve H.E. de silah kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alındı.
Öte yandan, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:16
Sabah
05:07
Öğle
12:46
İkindi
16:40
Akşam
20:14
Yatsı
21:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arzu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Enes Güler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.