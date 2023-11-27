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Kayseri’de rüzgar 187.6 kilometre hıza ulaştı

27.11.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de etkili olan fırtınayla beraber kentte rüzgarın en yüksek hızı 187.6 kilometre olarak ölçülürken, itfaiye ekipleri fırtınadan dolayı 24 vakaya müdahale etti.

Kayseri’de hafta sonu etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi, binaların çatısı uçtu. Can kaybının yaşanmadığı kentte Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Talas ilçesinde 4, Melikgazi ilçesinde 3, Develi ilçesinde 14, Pınarbaşı ilçesinde 1 ve Kocasinan ilçesinde 2 olmak üzere fırtınadan dolayı meydana gelen 24 vakaya müdahale etti.

RÜZGARIN HIZI 187.6 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Öte yandan, kentte etkili olan rüzgarın hızı Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından anemometre ile ölçüldü. Rüzgar Talas’ta bulunan Ali Dağı’nın zirvesinde 187.6 kilometre hıza ulaşırken, Develi’nin Öksüt Mahallesi’nde 131.8 kilometre hıza, Sarıoğlan’da 118.8 kilometre hıza, İncesu’da 112.3 kilometre hıza, Felahiye’de 108 kilometre hıza, Akkışla’da 103.3 kilometre hıza, Hacılar’da 103.3 kilometre hıza, Talas’ta bulunan Erciyes Üniversitesi’nin yerleşkesinde 98.3 kilometre hıza, Pınarbaşı’nda 97.2 kilometre hıza ulaştı.

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