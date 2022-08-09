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Kayseri'de şahin avlayan 2 kişiye 70 bin lira ceza

09.08.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de şahin avlayan 2 kişiye 70 bin lira ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde şahin avcılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiye 70 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Methiye Mahallesi'ndeki önleyici kolluk devriyesi esnasında, şahin avlayan A.A.H. ve R.Ş'yi yakaladı.

Bu kişilerde bulunan 5 şahin, av koruma ekiplerine teslim edildi.

Av koruma ekipleri tarafından 2 kişiye 70 bin lira idari para cezası uygulandı.

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