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Kayseri'de sahte altınla dolandırılan sarraflar şüphelileri sosyal medyadan teşhis etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.03.2020 17:44 | Son Güncelleme

Şüphelilerin sosyal medyada daha önce paylaşılan fotoğraflarını gören sarraflar, İzmir'den gelen ve arkadaş olan 3 zanlının yakalanmasını sağladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kazancılar Çarşısı'nda sarraf Bünyamin Çavuş, dükkanına gelen müşterinin satmak istediği ve altın olduğunu söylediği iki yüzüğüne bin 600 lira ödedi.

Müşterinin dükkandan ayrılmasının ardından başka bir sarrafın sahte yüzükle dolandırıcılık yapıldığını söylemesi üzerine şüphelenen Çavuş, ayar evine götürdüğü yüzüklerin sahte olduğunu anladı.

Kentte iki kuyumcudan daha aynı yöntemle sahte yüzük bozdurulduğunu öğrenen Çavuş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, eşkalleri belirlenen şüpheliler C.N, O.K ve E.K'yi kısa sürede yakaladı.

Bünyamin Çavuş, AA muhabirine, dolandırıldıklarını anlayınca çoğunlukla sarraf ve kuyumcuların üye olduğu bir sosyal paylaşım sitesinde şüphelilerin fotoğraflarını gördüklerini, arkadaş olan 3 zanlının İzmir'den geldiklerini ve aynı yöntemle daha önce de dolandırıcılık yaptıklarını öğrendiklerini söyledi.

Kayseri'de de kendisinden sonra aynı yöntemle iki sarraftan daha yüzük bozdurulduğunu belirten Çavuş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sabah saatlerinde bir şahıs geldi ve altın bozdurmak istediğini söyledi. İki yüzüğü vardı, birini parmağından çıkardı. İşçiliği iyi olduğu için kaplama olduğu belli olmadı. Biz bu sıra parasını verdik. Şahıs gittikten sonra bir esnaf arkadaşımız geldi ve "Böyle biri geldi mi?" deyip şahsın dolandırıcı, altınların sahte olduğunu söyledi. Bunun üzerine yüzüğü ayar evine götürdüğümüzde altın olmadığını anladık."

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Gözaltı İzmir Kayseri sahte altın sarraf

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Nanelimon Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
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Kocasinan
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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