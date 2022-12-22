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Kayseri'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

22.12.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 90 şişe sahte içki, 30 litre etil alkol, 51 sahte bandrol ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki kişinin yılbaşında piyasaya sahte içki süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimlik ve adres bilgisine ulaştığı iki şüpheliyi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 90 şişe sahte içki, 30 litre etil alkol, 51 sahte bandrol, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 79 malzeme, kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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