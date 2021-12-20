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Kayseri'de şair Ahmet Remzi Akyürek anısına düzenlenen şiir yarışması sonuçlandı

20.12.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de şair Ahmet Remzi Akyürek anısına düzenlenen şiir yarışması sonuçlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şair yazar Ahmet Remzi Akyürek anısına düzenlediği ve 1270 kişinin katıldığı şiir yarışmasının sonuçları açıklandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmanın sonucunun belirlendiği toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü'nün yanı sıra jüri üyeleri Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Ziya Avşar, Prof. Dr. Alaattin Karaca, Hayati İnanç, Yavuz Bülent Bakiler, Yrd. Doç. Dr. Ömer Demirbağ, Dr. Celal Fedai ve Mustafa İbakorkmaz katıldı.

Jüri Başkanı Prof. Dr. Nurullah Genç, yarışmanın Kayseri'nin Mevlevi şeyhi, şair, Birinci Dünya Savaşı gazisi Ahmet Remzi Akyürek adına tertip edildiğini belirtti.

Genç, Ahmet Remzi Akyürek'in Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşamış, kültürel değişikliği ve miras üzerindeki bir takım terakkileri gözüyle görmüş, hem hüznü hem büyük bir medeniyetin mutluluğunu yüreğinde hissetmiş çok önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Yarışmaya 1270 şairin katıldığını belirten Genç, şunları kaydetti:

"Eskilerin çok güzel bir sözü vardır, aklın ahlakı mantık, kalbin ahlakı ise edeptir. Akla değer verirseniz, aklı yüceltirseniz mantığı, kalbe değer verirseniz edebi yüceltirsiniz. Edep, edebiyatla çok yakın ilişki içerisinde olduğu için edebi faaliyetler insan ahlakının mantığını ve kalbinin edebini geliştirmede çok büyük yer tutar. Bu açıdan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza jüri adına teşekkür ediyorum. Bu faaliyetler hem Sezai Karakoç hem de Ahmet Remzi Akyürek'in anısına şiir dinletisi ile taçlandırıldı."

Prof. Dr. Genç, birinciliği "Şikayetname" adlı şiiri ile Tokat'tan Rasim Yılmaz'ın, ikinciliği "Yunus'un Aşk İklimi" şiiri ile Trabzon'dan Arif Odabaş, üçüncülüğü ise "Sevda Güvercinleri" adlı şiiri ile Konya'dan Ali Ağır'ın kazandığını açıkladı.

Serbest konulu şiir yarışmasında birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin, mansiyona layık görülen 3 esere ise biner lira para ödülü verilecek.

Yarışmada ilk 85'e giren şiirler, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca kitaplaştırılıp edebiyat hayatına kazandırılacak.

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