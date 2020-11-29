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Kayseri'de şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.11.2020 22:12 | Son Güncelleme

Kayseri'de şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.

İlçedeki bir hastayı Kayseri'ye nakletmek üzere yola çıkan M.A. yönetimindeki ambulans, Yedioluk mevkisinde, sürücüsünün kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü ve sağlık çalışanı M.Ç. ile ambulanstaki hasta yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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