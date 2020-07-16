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Kayseri’de şehitler için sela okundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.07.2020 00:49 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar, 4.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar, 4. yılında Kayseri’de camilerden okunan selalar ile anıldı.
15 Temmuz 2016 gününde FETÖ terör örgütü tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin 4. yılında, şehit olan vatandaşlar için Türkiye’de eş zamanlı olarak, saat 00.13’de tüm camilerden sela okundu.
Kayseri’de de saat 00.13’de okunan sela esnasında vatandaşlarla birlikte Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri de demokrasi nöbetinde bulundular.

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