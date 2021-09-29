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Kayseri'de sessizlik isteyen komşusunu silahla kovalayan sanığa hapis cezası

29.09.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de sessizlik isteyen komşusunu silahla kovalayan sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gürültü çıkardığı için uyuyamadığını söyleyen komşusunu tüfekle kovalayarak ateş eden sanık 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık B.A, müşteki O.S. ve sanık avukatı hazır bulundu.

Sanık B.A. savunmasında, müştekinin komşusu olduğunu, aralarında husumet bulunmadığını söyledi.

Taksi beklediği esnada, binanın yan tarafında kardeşleri ile konuştuğunu anlatan sanık, "Müşteki birinci katta bulunan balkondan bize, 'sessiz olun' diye bağırdı. Biz de oradan uzaklaştık. Daha sonra O.S. dışarı çıktı. Ben de o esnada dükkana götürmek için yanıma aldığım tüfekle havaya ateş ettim. Kesinlikle öldürmek gibi bir kastım yoktu. Kendisinden özür diliyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Müşteki O.S. de olay günü, hava sıcak olduğu için birinci katta bulunan evinin balkonuna giderek, akşam erkenden uyumaya çalıştığını, balkonun alt kısmından gürültü gelmesi üzerine sanığı ve arkadaşlarını uyardığını anlattı.

Orada bulunan 3 kişiden 2'sinin özür dilediğini, sanığın ise kendisine tepki gösterdiğini öne süren O.S, "Aracımdan bir şey almak için aşağıya indim. O esnada sanığı elinde tüfeği ile görünce aracımın arkasına saklandım. Küfür etti ve bir kez ateş etti. Kaçmaya başladım. Beni bir süre kovaladı ve 2 el daha ateş ettikten sonra dönüp gitti." dedi.

Sanığın pişman olduğunu ve kendisinden özür dilediğini ifade eden O.S, şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık B.A'ya, "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

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