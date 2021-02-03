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“Kayseri’de sıcaklıklar mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde”

03.02.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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“Kayseri’de sıcaklıklar mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde”

Şubat ayında değişen ani hava sıcaklıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji 7.

Şubat ayında değişen ani hava sıcaklıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, Kayseri’de sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ile 10 derece üzerinde seyrettiğini belirterek, “İlerleyen günlerde görülecek sis ve pusa karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalı” dedi.
Basınç merkezlerinin hava sıcaklıklarını etkilediğini söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, “Şubat ayı başından itibaren mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar alıyoruz. Yurdumuz özellikle Marmara Bölgesindeki alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistemlerin etkisi altında. Aynı zamanda Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan yüksek basınç merkezi de bölgemizi etkilemekte. Bölgemizde hafif aralıklı sağanak yağışlar beklentisi içerisindeyiz. Bunun dışında sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadiseleri görülebilir” dedi.
Dağlı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Kayseri’de sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ile 10 derece üzerinde seyrediyor. Bunun en büyük sebepleri de atmosferin üst seviyelerinde bulunan sıcak hava ile alt kesimlerde yer rüzgarının güneyde olması sebebiyle, Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık aldık. Önümüzdeki sürece de baktığımızda, yapmış olduğumuz uzun vadeli tahminlerde bölgemiz için hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde sıcaklıklar beklenmekte. Burada şunu söylemek gerekir, özellikle gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadiselerine karşı ayrıca güneyde rüzgarlardan kaynaklı oluşabilecek soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmasını öneriyoruz. Vatandaşlarımızın da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu tahminlere www.mgm.gov.tr , Meteoroloji Radyosu ve ayrıca Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapmış olduğumuz tahmin ve uyarılara rahatlıkla ulaşabileceklerini belirtmek isterim.”

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