YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de, silah ticareti sanıklarının yargılanmasına başlandı

Kayseri'de, silah ticareti sanıklarının yargılanmasına başlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

Kayseri'de, silah ticareti sanıklarının yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "toplu silah ticareti yapmak" suçundan haklarında dava açılan 2 kardeş hakim karşısına çıktı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar F.K. ve S.K, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

İstanbul ve Diyarbakır'dan temin ettiği ruhsatsız silahların ticareti yaptığı ve bu ticarete ilişkin görüşmelerin HTS kayıtlarına yansıdığı iddialarıyla yargılanan sanık F.K, suçlamaları kabul etmedi.

Ruhsatsız tabanca ile yakalanan, silahını satmak isteyen bir arkadaşını 1000 lira alacağını tahsil edebilmek için başka bir arkadaşına yönlendirdiğini ve kardeşine kuru sıkıdan dönme tabanca aldığını kabul eden sanık F.K, silah ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Sanık S.K. ise esnaf olduğunu ve yanında bulundurmak için İstanbul Topkapı'da kale içinde tabanca aldığını iddia etti. Kayseri'ye gelirken ruhsatsız tabanca ile yolda yakalandığını dile getiren S.K, silah ticareti yapmadığını ve mağdur olduğunu öne sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanıkların kardeşi A.K. de bazı kişilerle husumeti bulunduğu için evlendikten sonra İstanbul'daki ağabeyi F.K'den tabanca istediğini belirterek, "Tabancayı yolcu otobüsü ile bana gönderdi. Birkaç kez deneme amaçlı kullandım. Bozuk olduğunu anlayınca, ağabeyime içinde pastırma ve sucuk bulunan bir paket hazırladım. Tabancayı da içine koyarak gönderdim. Yolda yakalandı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
Anahtar Kelimeler:
Duruşma Kardeş Kayseri toplu silah ticareti yaptıkları iddiası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tatlıcı ve künefecilere korona yasağı

Tatlıcı ve künefecilere korona yasağı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
12:51
İkindi
16:15
Akşam
18:55
Yatsı
20:11

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ela Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Eroğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.