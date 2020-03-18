Kayseri'de, silah ticareti sanıklarının yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "toplu silah ticareti yapmak" suçundan haklarında dava açılan 2 kardeş hakim karşısına çıktı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar F.K. ve S.K, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

İstanbul ve Diyarbakır'dan temin ettiği ruhsatsız silahların ticareti yaptığı ve bu ticarete ilişkin görüşmelerin HTS kayıtlarına yansıdığı iddialarıyla yargılanan sanık F.K, suçlamaları kabul etmedi.

Ruhsatsız tabanca ile yakalanan, silahını satmak isteyen bir arkadaşını 1000 lira alacağını tahsil edebilmek için başka bir arkadaşına yönlendirdiğini ve kardeşine kuru sıkıdan dönme tabanca aldığını kabul eden sanık F.K, silah ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Sanık S.K. ise esnaf olduğunu ve yanında bulundurmak için İstanbul Topkapı'da kale içinde tabanca aldığını iddia etti. Kayseri'ye gelirken ruhsatsız tabanca ile yolda yakalandığını dile getiren S.K, silah ticareti yapmadığını ve mağdur olduğunu öne sürdü.