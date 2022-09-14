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Kayseri'de silahla ağır yaralanan kişi öldü

14.09.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de silahla ağır yaralanan kişi öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde dün aralarında husumet bulunan B.T. tarafından silahla ağır yaralanan B.E. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. B.E. (24) yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

B.E'nin cenazesi, yakınları tarafından Kayseri Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Zanlı B.T'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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