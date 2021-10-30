Kayseri'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de müstakil evde arkadaşları tarafından başından silahla vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Cumali Sokak'ta müstakil bir evde O.A, B.B.Ö. ve M.F.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, tabancayla açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

O.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, B.B.Ö. ve M.F.Ö. gözaltına alındı.



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