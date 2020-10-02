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Kayseri’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 kadın ağır yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.10.2020 09:56 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde silahla vurulan 1 kişi öldü, 2 kadın ise ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenköy’de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ilk bilgilere göre, silahla vurulan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, göğüs kısmından vurularak ağır yaralanan Demet T.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde silahla vurulan 1 kişi öldü, 2 kadın ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenköy’de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ilk bilgilere göre, silahla vurulan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, göğüs kısmından vurularak ağır yaralanan Demet T. (31) ile Havva T. (35) ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın olay yerindeki çalışması sürerken, olaydan sonra kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başladı.

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Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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