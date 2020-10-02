Kayseri’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 kadın ağır yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde silahla vurulan 1 kişi öldü, 2 kadın ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenköy’de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ilk bilgilere göre, silahla vurulan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, göğüs kısmından vurularak ağır yaralanan Demet T. (31) ile Havva T. (35) ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın olay yerindeki çalışması sürerken, olaydan sonra kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başladı.

