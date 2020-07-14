YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.07.2020 17:32 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda U.K.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda U.K. ile F.A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce F.A. yanında bulundurduğu silahla U.K.’ya ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri de bacağından yaralanan U.K.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:18
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:10
Yatsı
21:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.