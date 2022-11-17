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Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

17.11.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Sarız ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçe merkezinde M.A. (58) ve oğlu O.A ile A.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenden başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

A.Ö'nün yanında bulunan tabancayla ateş etmesi sonucu M.A. ve oğlu O.A. ile orada bulunan A.H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darp sonucu yaralanan A.Ö, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisinin ardından gözaltına alındı.

M.A'nın cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Sarız silahlı kavga

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