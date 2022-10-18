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Kayseri'de silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olan 3 sanık yargılanıyor

18.10.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olan 3 sanık yargılanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden oldukları öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.F.Ö, tutuksuz yargılanan ağabeyi B.B.Ö. ve T.B. ile öldürülen O.A'nın müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık M.F.Ö, O.A'yı öldürmediğini iddia ederek, tahliye ve beraat talebini dile getirdi.

Maktulün arkadaşı olduğunu ve aralarında herhangi bir husumet olmadığını ileri süren sanık B.B.Ö. de suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Maktul O.A'nın babası Ş.A. ise sanıkların oğlunu planlayarak öldürdüklerini ve yanında bulunan yüksek miktardaki parayı gasbettiklerini savunarak, en ağır şekilde cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık M.F.Ö'nün tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 29 Ekim 2021'de çıkan tartışmada silahla vurulan O.A, arkadaşları tarafından Yeşil Mahalle Cumali Sokak'taki evine getirilmişti. Ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan O.A, 8 gün sonra hayatını kaybetmişti. M.F.Ö, B.B.Ö. ve T.B. hakkında dava açılmıştı.

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Kayseri Kocasinan silahlı kavga

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