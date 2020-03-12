Kayseri’de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana gelen olayda esnaflık yapan yabancı uyruklu Muhammed Elhac(35), kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesine götürülen şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı bulmak için arama çalışması başlattı.

