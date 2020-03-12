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Kayseri’de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.03.2020 09:36 | Son Güncelleme

Kayseri’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana gelen olayda esnaflık yapan yabancı uyruklu Muhammed Elhac(35), kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Kayseri’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana gelen olayda esnaflık yapan yabancı uyruklu Muhammed Elhac(35), kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesine götürülen şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı bulmak için arama çalışması başlattı.

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Nanelimon Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Kocasinan
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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