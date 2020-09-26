Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Rüzgar Sokak'ta, Yiğit İber (26) ve Kurtuluş Kara (52) ile kardeşler M.Y. ve Y.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Kara tabanca, İber ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

M.Y. ve Y.Y. ise gözaltına alındı.

