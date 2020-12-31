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Kayseri’de sinema yasağı uzatıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.12.2020 20:35 | Son Güncelleme

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla, sinema salonları 1 Mart 2021’e kadar kapalı olacak.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla ilgili şu ifadelere yer verildi:“İçişleri Bakanlığı’nın 18/11/2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgesine istinaden ; kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31.12.2020 tarihine kadar durdurulması yönünde kurulumuzca 18/11/2020 tarihli ve 2020/113 sayılı karar alınmıştı.

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla, sinema salonları 1 Mart 2021’e kadar kapalı olacak.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla ilgili şu ifadelere yer verildi:
“İçişleri Bakanlığı’nın 18/11/2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgesine istinaden ; kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31.12.2020 tarihine kadar durdurulması yönünde kurulumuzca 18/11/2020 tarihli ve 2020/113 sayılı karar alınmıştı. Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”

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