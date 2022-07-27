Kayseri'de sobaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda sobaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesinde bir ikamette Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bahçeye ekilmiş ve evdeki sobaya gizlenmiş 22 kök Hint keneviri ile 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli C.G. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz