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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan aileye ceza

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.05.2020 16:32 | Son Güncelleme

14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ile anne ve babasına 11 bin 950 lira ceza uygulandı

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Kayseri'de, 14 yaşındaki sürücü ile otomobildeki anne ve babasına 11 bin 950 lira para cezası kesildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapan polis ekipleri, dün Talas Bulvarı'nda 14 yaşındaki A.K'nin kullandığı aracı durdurdu.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan A.K. ile araçta bulunan anne Fatma K. ve baba Suat K'ye 3 bin 150'şer lira, ayrıca Suat K'ye 18 yaşından küçük oğluna araç kullandırdığı için 2 bin 500 lira para cezası uyguladı.

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