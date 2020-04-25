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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.04.2020 16:52 | Son Güncelleme

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara polis ekiplerince ceza kesildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak nedeniyle kentin ana caddeleri ve sokaklarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Talas, İnönü, Kocasinan, Erciyes ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarında araçları durduran ekipler, geçerli belge ve izin kontrolü yaptı.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için uyardı.

- Uygulama yapan polis yaşlı adama yardım etti

Öte yandan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda oturan 75 yaşındaki Muzaffer Karsantı, yolun karşısındaki ATM'den maaşını çekmek istediğini söylemek için dışarı çıkıp uygulama yapan polis ekibinden yardım istedi.

Karsantı'nın isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri maaşını çekip kendisine teslim etti.

Yaşlı adam da bu zorlu süreçte vatandaş için görevinin başında olan polis ekiplerine teşekkür etti.

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Kayseri Trafik Yardım

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Kocasinan
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Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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