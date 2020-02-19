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Kayseri’de son bir ayda aranması bulunan 614 kişi yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Amirliğince 15 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yakalama ve UYAP aranması bulunan 614 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Amirliğince 15 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yakalama ve UYAP aranması bulunan 614 kişi yakalandı. Ayrıca Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince de kayıp müracaatı alınan 80 kişiden 75’i bulunarak ailelerine teslim edildi.
15 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 1’i yağma, 1’i kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 2’si görevi yaptırmamak için direnme, 1’i 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet ve 1’i konut dokunulmazlığının ihlali olayı olmak üzere; 6 olaya işlem yapıldı. Olaylarda yakalanan 16 şüpheliden 1’i tutuklandı. Ahlak Büro Amirliği’nce 29’u cinsel içerikli suçlar, 2’si kumar ve 1’i 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet olayı olmak üzere; 32 olaya adli işlem yapıldı. Olaylarda yakalanan 35 şüpheliden 3’ü tutuklanırken 3’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 14 fuhuş olayında yakalanan 36 şahsa da idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken fuhuş yapıldığı tespit edilen 5 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda 13’ü evden hırsızlık, 7’si işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 7’si açıktan hırsızlık, 8’i otodan hırsızlık ve 1’i mabetten hırsızlık olayı olmak üzere 36 olaya işlem yapıldı. Olaylarda yakalanan 59 şahıstan 16’sı tutuklandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nce 6’sı oto, 3’ü motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 9 olaya işlem yapıldı. Olaylarda gözaltına alınan 13 şahıstan 1’i tutuklanırken kentten çalıntı olan 5 oto ile 1 adet motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 614 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 237’si adli mercilerce tutuklandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nce 1 dolandırıcılık olayına adli işlem yapılırken yakalanan 7 şüpheliden 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 10 aranan şahıs yakalanarak 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 1 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalanırken ekipler 1 vatandaşın ise kendisini polis-savcı olarak tanıtan şahıslara 120 bin TL göndermesini engelledi.
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nce belirtilen tarihler arasında yapılan çalışmalarda kayıp müracaatı alınan 80 şahıstan 75’i bulunarak ailelerine teslim edildi.

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