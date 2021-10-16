Kayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de türkülere konu olan Gesi Bağları ve UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Tarihi taş evleri, bir aracın ancak geçebildiği dar sokakları ve asırlık ağaçların yer aldığı eski bahçeleriyle kentin hafızalarından Gesi Bağları, ceviz ağaçlarının yapraklarının sararıp dökülmesiyle sonbahar renklerine büründü.

Renk cümbüşünün hakim olduğu bahçelerde yerlere dökülmüş ceviz ağaçlarının yapraklarının çıkardığı sesler bölgeyi gezenlere huzur veriyor.

Şifa deposu olarak bilinen ve büyük bölümü Kayseri'de yetiştirilen gilaburu meyvesi de sararmış yaprakların arasındaki kırmızı görüntüsüyle sonbahar manzarasındaki yerini alıyor.

Gesi Mahallesi'nin sakinleri, sararmış bahçelerindeki gilaburuyu toplayarak meyve suyu olarak tüketiyor.

Sahip olduğu bitki örtüsü, yerleşim alanları ve tarihi yapılarıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde de sonbaharın etkisi görülüyor.

Vadi içindeki yerleşim yerlerinden Vekse ve Ağırnas mahallelerindeki tarihi taş evler, sarı ağaçların arasında sonbahar manzarasıyla izleyenleri geçmişin izlerine götürüyor.

