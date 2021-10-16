YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattı

Kayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattı

16.10.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de türkülere konu olan Gesi Bağları ve UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Tarihi taş evleri, bir aracın ancak geçebildiği dar sokakları ve asırlık ağaçların yer aldığı eski bahçeleriyle kentin hafızalarından Gesi Bağları, ceviz ağaçlarının yapraklarının sararıp dökülmesiyle sonbahar renklerine büründü.

Renk cümbüşünün hakim olduğu bahçelerde yerlere dökülmüş ceviz ağaçlarının yapraklarının çıkardığı sesler bölgeyi gezenlere huzur veriyor.

Şifa deposu olarak bilinen ve büyük bölümü Kayseri'de yetiştirilen gilaburu meyvesi de sararmış yaprakların arasındaki kırmızı görüntüsüyle sonbahar manzarasındaki yerini alıyor.

Gesi Mahallesi'nin sakinleri, sararmış bahçelerindeki gilaburuyu toplayarak meyve suyu olarak tüketiyor.

Sahip olduğu bitki örtüsü, yerleşim alanları ve tarihi yapılarıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde de sonbaharın etkisi görülüyor.

Vadi içindeki yerleşim yerlerinden Vekse ve Ağırnas mahallelerindeki tarihi taş evler, sarı ağaçların arasında sonbahar manzarasıyla izleyenleri geçmişin izlerine götürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"
10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir kişi gözaltına alındıKayseri'de DEAŞ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Ekim Cumartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:41
Öğle
12:29
İkindi
15:35
Akşam
18:06
Yatsı
19:23

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cumartesi

Deva Eczanesi
Kocasinan
Emel Eczanesi
Kocasinan
Günaydın Eczanesi
Kocasinan
Güngören Eczanesi
Kocasinan
Hülya Eczanesi
Melikgazi
Karakaya Eczanesi
Melikgazi
Örten Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.