YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 3 sanığa hapis cezası

Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 3 sanığa hapis cezası

02.03.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 3 sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medya üzerinden araç motoru satma bahanesiyle bir kişinin 3 bin 500 lirasını dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanık, 6 yıl 9'ar ay hapis ve 12'şer bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık T.M, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, müşteki D.K. ise salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar A.K. ve B.E. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, yaklaşık 120 kişiyi bu şekilde mağdur ettikleri öne sürülen 3 sanığın, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

İnternetten otomobil motoru satış ilanını görerek iletişime geçtiği sanıklara 3 bin 500 lirasını kaptırdığını anlatan mağdur D.K, zararını gidermeyen sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Sanık T.M. ise diğer 2 sanığın arkadaşı olduğunu, bu eylemi kendisinin gerçekleştirmediğini ve boğazından haram lokma geçmediğini iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 3 sanığa da "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 9'ar ay hapis ve 12'şer bin lira adli para cezası verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldıNakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı
GÜNCELLEME - Bursa'da otobüsün karıştığı kazada düşen çocuk öldüGÜNCELLEME - Bursa'da otobüsün karıştığı kazada düşen çocuk öldü
Elazığlı "Gündağ" bebek, Konya'da ameliyat edildiElazığlı "Gündağ" bebek, Konya'da ameliyat edildi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:03
Öğle
12:55
İkindi
16:05
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Çarşamba

Beyazşehir Eczanesi
Kocasinan
Çandır Eczanesi
Melikgazi
Emel Eczanesi
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi
Kocasinan
Burcu Eczanesi
Kocasinan
Damla Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Covid geçirenlerin saçını çıkaracak mucize karışım

Covid geçirenlerin saçını çıkaracak mucize karışım

Daha sert ve güçlü olmak için: Kahve için, esneyin...

Daha sert ve güçlü olmak için: Kahve için, esneyin...

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Ukraynalı asker "Allahu Ekber" diyerek ateşledi! Olay oldu

Ukraynalı asker "Allahu Ekber" diyerek ateşledi! Olay oldu

Yaz tatilinde seksi pozlarını paylaştı! Veliler görünce...

Yaz tatilinde seksi pozlarını paylaştı! Veliler görünce...

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.