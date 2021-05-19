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Kayseri'de sporcular, 19 Mayıs'ı yamaç paraşütü atlayışıyla kutladı

19.05.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de sporcular, 19 Mayıs'ı yamaç paraşütü atlayışıyla kutladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayarak gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda bir araya gelen Erciyes Dağcılık ve Havacılık Kulübü'nden 10 sporcu, hazırlıklarını tamamladıktan sonra peş peşe havalandı.

Gökyüzünde süzülen sporcular, Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Yaklaşık yarım saat havada kalan sporcular, ilçedeki paraşüt indirme alanında uçuşlarını tamamladı.

Alanda etkinliği takip eden vatandaşlar da sporculara alkışlarla destek vererek, bayram coşkusuna ortak oldu.

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