YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de su ücretlerindeki 2020 yılı fiyat güncellemesi Temmuz ayına kadar ertelendi

Kayseri’de su ücretlerindeki 2020 yılı fiyat güncellemesi Temmuz ayına kadar ertelendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri’de su ücretlerindeki 2020 yılı fiyat güncellemesi Temmuz ayına kadar ertelendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, su ücretlerindeki 2020 yılı fiyat güncellemesini Temmuz ayına kadar ertelediklerini belirterek, tüm abonelerin 2019 yılı fiyat tarifesinden suyu kullanabileceklerini açıkladı.
Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı etkin mücadele edebilmek için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.
El ele ve dayanışma içerisinde bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelineceğine yönelik inancının tam olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak vatandaşların 24 saat hizmetinde olduklarını ve imkanlar ölçüsünde hayatı kolaylaştırmak için çözümler üretip, kararlar aldıklarını ifade etti.
Doğru bilgiye her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydeden ve vatandaşlardan eksik ya da yanlı bilgilere itibar etmemelerini isteyen Başkan Büyükkılıç, koronavirüsle mücadelede de temizlik ve hijyen açısından suyun vazgeçilmez önemi bulunduğuna işaret ederek, vatandaşların sağlığı açısından ilk etapta tedbir amaçlı su sayaçlarının okunmasını durdurma talimatı verdiğini hatırlattı.
Aldıkları yeni bir kararla KASKİ Genel Kurulu tarafından alınan 2020 yılı su ücretlerine ilişkin fiyat güncellemesi kararını Temmuz ayına kadar ertelediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:
“2019 Kasım ayı KASKİ Genel Kurulumuzda alınan karar ile 2020 Ocak ayında geçerli olacak olan Su ücretlerindeki fiyat güncellemesi kış aylarında vatandaşımıza yük olmasın diye Mart ayından itibaren geçerli olmak üzere ertelemiştik. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Su tüketiminin artması hasebiyle vatandaşımıza destek olmak amacıyla yine aynı hassasiyetle hareket ediyor, alınan güncelleme kararını Temmuz ayına erteliyoruz. Dolayısıyla alınan güncelleme kararını 6 ay ötelemiş olduk. Temmuz ayına kadar 2019 yılı fiyat tarifesi geçerli olacaktır. İlk Büyükşehir Meclis Toplantısında kararını alacak olup, uygulamaya bugünden itibaren başlıyoruz. Yalnız buradan vatandaşlarımıza bir tasarruf uyarısında bulunmak istiyorum. Hayat kaynağımız olan suyu ihtiyacımız kadar kullanalım ve bir damlayı bile israf etmeyelim. Geleceğimiz için ve günümüzdeki salgın hastalık koronavirüs ve diğer tüm hastalıklardan korunmak için suyumuza sahip çıkalım.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
12:48
İkindi
16:20
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ata Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hisar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.