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Kayseri'de Süper Lig maçı öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.07.2020 11:27 | Son Güncelleme

Kayseri'de Süper Lig maçı öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda, maçı takip edecek basın mensuplarının Kovid-19 testi, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ek binasında gerçekleştirildi.

Hijyen şartları altında uygulanan testlerde, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

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