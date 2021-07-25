Kayseri'de sürücüsünün manzara izlemek için yol kenarına park ettiği otomobil uçuruma yuvarlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, bir kişinin manzara izlemek için yol kenarına park ettiği otomobil, yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlandı.

Arkadaşı ile Derevenk Vadisi'ne gelen H.A.B, otomobili yol kenarına park ederek, kayalıklardan vadi yatağını izledi.

Derevenk Viyadüğü'nün yanında bulunan eğimli arazide bir anda hareket eden araç, yaklaşık 200 metre yükseklikten vadi yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın çekici yardımıyla çıkarılması için çalışma başlatıldı.



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