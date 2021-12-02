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Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 617 obje ele geçirildi

02.12.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 617 obje ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 617 obje bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri satacağı belirlenen İ.B'nin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesinde şüphelinin kullandığı otomobil ekiplerce durduruldu. Araçta yapılan aramada, poşet ve bidon içerisine gizlenmiş, Bizans ve Roma dönemine ait farklı ebat ve türlerde 512 sikke ile 105 tarihi obje ele geçirildi, İ.B. gözaltına alındı.

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