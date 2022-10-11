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Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi

11.10.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi

Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir otomobilde, tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine takibe aldıkları şüphelinin kullandığı otomobili Ambar Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen İbranice yazılı Tevrat ve koruma kabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kayseri Tevrat jandarma

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