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Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 550 sikke ele geçirildi

09.09.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 550 sikke ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 550 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında, Melikgazi ilçesinde A.K'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 sikke bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
tarihi eser sikke

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