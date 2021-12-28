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Kayseri'de tartışma üzerine bıçaklanan kişi öldü

28.12.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de tartışma üzerine bıçaklanan kişi öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan E.K. (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Mehmet Baldöktü Caddesi'nde E.K. ile otomobilinde bulunan E.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada E.C. bıçakla E.K'yi ağır yaralayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan E.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.K'nin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi.

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