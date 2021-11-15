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Kayseri'de tartıştığı kızını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı

15.11.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de tartıştığı kızını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı kızını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Tablakaya Mahallesi'nde yaşayan B.K. (63) henüz belirlenemeyen nedenle kızı Ş.T. (40) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.K. kızını bıçakladı.

B.K'nın ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ş.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli B.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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