Kayseri'de tehlikeli tür köpekler sokak yerine sıcak yuvalarında yaşıyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de sokağa bırakılan ya da denetimlerde ele geçirilen yasaklı ırk köpeklere Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Barınmaevi'nde sahip çıkılıyor.

Molu Mahallesi'nde 21 yıldır faaliyet gösteren köpek barınmaevinde, 24 bin metrekare alanda çeşitli kazalarda yaralanan, sokakta aç kalan, soğuktan etkilenen veya sahibince terk edilen köpeklerle tehlikeli ırk köpeklere hizmet veriyor.

Belediye ekiplerince yapılan kontrollerde ve gelen ihbarlar sonucu toplanan köpekler, barınmaevine getirilerek gerekli sağlık işlemlerinden geçirilip tedavi ediliyor.

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması zorunluluğunu yerine getirmek istemeyenlerin köpeklerini sokağa veya barınağa bırakması nedeniyle son bir ayda bu kategoride yer alan 50 köpek, barınağa alındı, köpeklerde boğuşturulduklarına dair emareye rastlanmadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Barınmaevi sorumlusu Burhanettin Bacak, AA muhabirine, sokaktaki hayvanların ilgili kanunda belirtildiği gibi dikkatli şekilde toplandığını söyledi.

Barınakta bulunan köpeklerle ilgili bilgi veren Bacak, "Barınakta 1400'e yakın köpek bulunmakta. Bunlardan 130'u yasaklı tür olarak tabir edilen Pitbull, Dogo cinsi köpekler." dedi.

Bacak, son günlerden sokağa bırakılan yasaklı ırk köpek sayısında artış olduğunu, barınakta bu kapsama giren 130 köpekten 50'sinin son bir ayda barınağa alındığını ifade etti.

Yüzde 80 kapasite ile çalıştıklarını vurgulayan Bacak, şiddet gören hayvanların veteriner hekim kontrolünde kısırlaştırma, aşılama ve işaretleme işlemlerinin yapıldığını dile getirdi.

Saldırgan olmayan ve hayatlarını devam ettirebilecek köpekleri doğal ortamlarına bıraktıklarını anlatan Bacak, saldırgan ve yaralı köpeklerin bakımına devam ettiklerini kaydetti.

Bacak, köpeklere otel konforunda hizmet sunduklarını, ısıtma sistemleri, yemleme, sağlık kontrolüyle rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirmelerini sağladıklarını belirtti.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Bacak, şunları kaydetti:

"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda tehlikeli ırkların belirli şartlarda beslenmesi yasak değil. Kısırlaştırma, aşılamaları yapılıp maskeleri ile gezdirilir ya da sokağa bırakılmazsa beslenebilir. Bu köpekleri terk edeceklerse belediyeleri arasınlar. Biz de onları teslim alıp gerekli işlemlerinin ardından 5 yıldızlı konfora sahip bakımevimizde misafir ederiz. Tehlikeli türler bırakıldıklarında çocuklar başta olmak üzere insanlara saldırabiliyor. Bu tür saldırılar gerekli tedbirlerle önlenebilir."

Bazı hayvanların kendi illeri dışında farklı şehirlere bırakıldığını da vurgulayan Bacak, Kayseri'ye Sivas, Nevşehir gibi illerden köpeklerin bırakıldığını, bunu da küpelerindeki kontrolden tespit ettiklerini ifade etti.

Köpeklerin alındığı ortama bırakılması gerektiğine dikkati çeken Bacak, farklı bir ortama giden hayvanın yiyecek bulmakta zorlandığını ve saldırganlaştığını da sözlerine ekledi.

