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Kayseri’de Temmuz ayında 86 bin 373 araç kontrol edildi, 856 araç trafikten men edildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.08.2020 17:47 | Son Güncelleme

Kayseri’de 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 86 bin 373 araç kontrol edilirken, 856 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçelerde 1 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde 86 bin 373 araç kontrol edildi.

Kayseri’de 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 86 bin 373 araç kontrol edilirken, 856 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçelerde 1 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde 86 bin 373 araç kontrol edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 856 araç çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi. Ayrıca, yapılan denetimlerde 23 bin 848 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilirken, 100 ceza puanını dolduran 183 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.
Öte yandan, 1-31 Temmuz tarihleri arasında Kayseri sınırları içerisinde 738 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 346 kişi ise yaralandı.

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