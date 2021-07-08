Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince, Sarız ilçesinde saklandığı ikamette yakalanan Suriye uyruklu L.H.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Önceki gün Sarız ilçesinin Çağşak Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, L.H.Ö, terör örgütü PKK/KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, ele geçirilen örgütsel dokümanlara el konulmuştu.



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