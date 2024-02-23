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Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA AA
23.02.2024 13:32 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan PYD/YPG üyesi şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Kocasinan ilçesinde dün PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 yabancı uyruklunun yakalanması amacıyla bir adrese operasyon düzenlenmişti. Şüphelilerden birinin gözaltına alındığı operasyonda aynı adreste bulunan ve kimlikleri olmayan 4 yabancı uyruklu hakkında da işlem başlatılmıştı.

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Kayseri terör operasyonu

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