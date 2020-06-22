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Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG üyesi kardeşlere hapis cezası

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.06.2020 18:37 | Son Güncelleme

Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG üyesi kardeşlere hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu 2 zanlı, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Suriye uyruklu Muhammed K. ile Dıaddin K. ve avukatları hazır bulundu.

Yeminli tercüman eşliğinde savunma yapan sanık Dıaaddin K, önceki ifadelerini tekrar etti.

Ülkesindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığındıklarını öne süren Dıaddin K. "Fransız dili eğitimi alıyordum, kardeşim de öğrenciydi. İstanbul'dan Kayseri’ye geldik. YPG saflarına katıldığımı söylediğimi hatırlamıyorum, Murat Karayılan'ın fotoğrafından bilgim yok, o kişiyi ilk kez duydum. Kardeşim de ben de buraya yaşamaya geldik. Sığındığımız ülkenin arkasından iş çevirmeyiz. Merhamet etmenizi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Muhammed K. ise hiçbir örgütle bağlantısı bulunmadığını ve bakması gereken bir ailesi olduğunu kaydederek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Muhammed K. ve Dıaddin K'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına karar verdi

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatmış, bu kapsamda 25 Ekim 2019'da Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu Muhammed K. ile Dıaddin K. gözaltına alınmıştı.

Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda örgütteki görevleri ve aldıkları eğitimlerle ilgili örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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