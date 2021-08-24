YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

24.08.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü MKP üyesi olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "MKP silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.T'nin Kayseri'de olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri firari hükümlüyü yakaladı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen T.T, işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandıİğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:24
Sabah
05:53
Öğle
12:46
İkindi
16:28
Akşam
19:28
Yatsı
20:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Ekinci Eczane
Kocasinan
Hasçalık Eczane
Kocasinan
Sıhhat Eczane
Kocasinan
Uludağ Eczane
Melikgazi
Uzunlulu Eczane
Melikgazi
Buse Köse Eczane
Talas
Candan Eczane
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.