Kayseri'de ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

O.P. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ticari araç, Çakıllı Pınar mevkisinde devrildi.

Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi, aynı aileden 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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