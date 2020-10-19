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Kayseri'de tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Kayseri'de tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde tırın arıza nedeniyle yol kenarında park halinde olan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Selahattin Arık M. idaresindeki 46 F 1503 plakalı tır, Kayseri-Niğde kara yolunda arızalanan ve yol kenarında park halinde bulunan 50 EN 664 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Fatih Tabaru (30) olay yerinde hayatını kaybetti, Hüsne A. ile tır sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.

Tırın devrilmesi sonucu kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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