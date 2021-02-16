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Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

16.02.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, O.Y.

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, O.Y. yönetimindeki 01 AFM 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada ağır yaralanan O.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. O.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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