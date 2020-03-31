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Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.03.2020 21:34 | Son Güncelleme

Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, Kayseri-Ankara yolu Bayramhacılı kavşağında meydana geldi.

Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kayseri-Ankara yolu Bayramhacılı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 SH 280 plakalı araç ile 38 YV 443 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Şaban M. hayatını kaybederken, M.Ç. (43) ve Ömer K. (26) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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