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Kayseri’de trafik kazası: 1 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.05.2020 17:46 | Son Güncelleme

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi 2351.

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi 2351. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 38 DB 620 plakalı ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yan yatıp sürüklenerek durdu. Kazada araç içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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