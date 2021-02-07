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Kayseri’de trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

07.02.2021 00:49 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı üzerinde iki otomobil çarpıştı.

Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı üzerinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Süleyman Furkan Ç.(24) ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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