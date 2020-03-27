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Kayseri’de trafik kazası: 3 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.03.2020 08:55 | Son Güncelleme

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Şahap Sicimoğlu Caddesi Köprülü Kavşak Tramvay Durağı yanında meydana gelen olayda 38 ACN 930 plakalı otomobil ile 38 VV 103 plakalı araçlar çarpıştı.

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Şahap Sicimoğlu Caddesi Köprülü Kavşak Tramvay Durağı yanında meydana gelen olayda 38 ACN 930 plakalı otomobil ile 38 VV 103 plakalı araçlar çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada Mahmut A., Hüseyin U. ve Ali D. yaralandı. Yaralılar yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Melahat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kardeşler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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